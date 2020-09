Inter, Kanté con un’uscita pesante. Skriniar-Spurs in divenire: “Da Milano filtra che…”

Milan Skriniar e il Tottenham, una trattativa che continua senza sosta. Lo slovacco è il primo obiettivo di mercato degli Spurs, con l’Inter che ha aperto alla cessione solo a fronte di una grande offerta. Spiega La Gazzetta dello Sport: “La situazione è in divenire, in casa nerazzurra filtra un cauto ottimismo sul buon esito dell’affare: si parte da una richiesta (iniziale) di 50 milioni di euro. Troppi, evidentemente, per gli inglesi che da qui a fine mercato proveranno a cedere almeno due tra Aurier, Rose e Foyth per avere denaro fresco da utilizzare per Skriniar, in panchina contro la Fiorentina (come Ranocchia, altro giocatore in uscita).

Oggi il pareggio contro il Newcastle (1-1 il finale), da domani il Tottenham tornerà alla carica cercando, ovviamente, di abbassare la valutazione: l’Inter potrebbe pensarci, considerando che Conte non molla N’Golo Kanté, il grande sogno per il centrocampo che – per una questione economica – dipenderà da un’uscita pesante. E in assenza di offerte top per Marcelo Brozovic (altro prezzo pregiato che il tecnico sacrificherebbe), ecco che i riflettori vanno su Skriniar: c’è ancora una settimana per chiudere, la sensazione è che la stretta di mano tra i club non sia più così tanto complicata come qualche giorno fa”, conclude la Rosea.