Nella serata di oggi, domenica 26 luglio, c'è stato un primo confronto per arrivare all’adeguamento del contratto richiesto dopo i primi momenti di tensione

Marco Astori
Esposito

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Nodo Sebastiano Esposito in casa Cagliari. Come spiega Gianluca Di Marzio, infatti, al termine della scorsa stagione, dopo le numerose richieste di mercato, l’agente dell'attaccante aveva richiesto un rinnovo importante.

esposito sebastiano cagliari
Getty Images

"Nella serata di oggi, domenica 26 luglio, c'è stato un primo confronto per arrivare all’adeguamento del contratto richiesto dopo i primi momenti di tensione. Resta ora da capire quale saranno gli sviluppi legati alla vicenda e come verrà gestita dal club e dal giocatore", si legge.

Sebastiano Esposito

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