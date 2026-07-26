VIDEO FCIN1908 / Esposito, gol e movimento "alla Milito". Dimarco: "Bravo Diego!"

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Nodo Sebastiano Esposito in casa Cagliari. Come spiega Gianluca Di Marzio, infatti, al termine della scorsa stagione, dopo le numerose richieste di mercato, l’agente dell'attaccante aveva richiesto un rinnovo importante.

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"Nella serata di oggi, domenica 26 luglio, c'è stato un primo confronto per arrivare all’adeguamento del contratto richiesto dopo i primi momenti di tensione. Resta ora da capire quale saranno gli sviluppi legati alla vicenda e come verrà gestita dal club e dal giocatore", si legge.