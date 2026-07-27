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Con ogni probabilità, Andrea Pirlo non diventerà più il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Dopo il post pubblicato dall'ex centrocampista, Gianluca Di Marzio Di Sky Sport riferisce che, a causa delle pressioni politiche, il neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, non ha dato l'ok a procedere:

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"I legali di Pirlo avevano chiarito tutto, esibendo tutti i documenti, era tutto sistemato. Ma viste le pressioni politiche è tutto stoppato e non ci saranno quindi gli incontri previsti per domani. Il presidente Malagò intanto non ha dato l'ok a procedere e quindi la macchina organizzativa che avrebbe dovuto portare domattina alla chiusura con FIGC è stata bloccata", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)