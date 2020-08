Sport 1: “Brozovic tema caldo: Bayern e Inter lavorano ad una soluzione. E nell’accordo…”

Il no comment che Karl-Heinz Rummenigge ha rilasciato ai microfoni di Tuttosport in relazione ad un presunto interesse del Bayern Monaco per Marcelo Brozovic non ha convinto i media e gli addetti ai lavori tedeschi. Quelle due parole hanno scatenato al contrario sospetti sempre più convinti sui colloqui tra l’Inter e il club tedesco per il centrocampista croato. Lo conferma un giornalista di Sport 1, Florian Plettenberg: “Rummenigge ha risposto “nessun commento” a Tuttosport perché l’argomento è caldo. Entrambi i club cercano di trovare una soluzione per realizzare l’operazione. Ma non c’è ancora alcuna trattativa concreta. E un possibile accordo per Brozovic esulerebbe da Perisic“.

(Sport 1)