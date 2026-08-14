Avevamo lasciato Dejan Stankovic a discutere con i suoi tifosi dopo il rosso rimediato e la mancata qualificazione alla fase a gironi della Champions League per la sconfitta contro l’Hapoel Beer Sheva. Nessun playoff per la Stella Rossa, la squadra nella quale l'ex centrocampista dell'Inter ha giocato e che aveva allenato già dal 2019 al 2022.

Con la squadra serba Deki ha vinto quattro volte il campionato e tre coppe nazionali. Ma in Europa non è riusciuto mai a superare l'ostacolo preliminari. Per questo è stato contestato dai tifosi. E per questo è finita la sua avventura sulla panchina della società di Belgrado.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.



Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u… pic.twitter.com/6ULY8S8N09 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 14, 2026

Il club serbo ha scelto un nuovo allenatore: "Il nostro nuovo allenatore è lo spagnolo Albert Rijera, che ha firmato un contratto biennale. Albert Rijera è nato il 15 aprile 1982 a Manacor, Maiorca. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2022 all'Olimpija Ljubljana, dove ha vinto il campionato e la Coppa di Slovenia nella stessa stagione. Successivamente, ha allenato brevemente il Celje e, nell'ottobre 2023, anche il Bordeaux. Nel luglio 2024 è tornato al Celje e con la squadra ha raggiunto i quarti di finale della Conference League nella stagione 2024/25, vincendo anche la Coppa di Slovenia. Nel febbraio 2026, l'esperto spagnolo ha assunto la guida dell'Eintracht Francoforte, dove è rimasto fino a maggio dello stesso anno. Diamo il benvenuto a Rijera e siamo convinti che otterrà grandi risultati con la nostra Stella Rossa negli anni a venire!", si legge nella nota del club.