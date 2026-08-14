L'ex centrocampista dell'Inter non allenerà ancora il club serbo dopo il mancato raggiungimento della fase a gironi della Champions
VIDEO / Stella Rossa eliminata, Stankovic fischiato: la reazione del tecnico che sfida i tifosi
Avevamo lasciato Dejan Stankovic a discutere con i suoi tifosi dopo il rosso rimediato e la mancata qualificazione alla fase a gironi della Champions League per la sconfitta contro l’Hapoel Beer Sheva. Nessun playoff per la Stella Rossa, la squadra nella quale l'ex centrocampista dell'Inter ha giocato e che aveva allenato già dal 2019 al 2022.
Con la squadra serba Deki ha vinto quattro volte il campionato e tre coppe nazionali. Ma in Europa non è riusciuto mai a superare l'ostacolo preliminari. Per questo è stato contestato dai tifosi. E per questo è finita la sua avventura sulla panchina della società di Belgrado.
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Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 14, 2026
Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u… pic.twitter.com/6ULY8S8N09
Il club serbo ha scelto un nuovo allenatore: "Il nostro nuovo allenatore è lo spagnolo Albert Rijera, che ha firmato un contratto biennale. Albert Rijera è nato il 15 aprile 1982 a Manacor, Maiorca. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2022 all'Olimpija Ljubljana, dove ha vinto il campionato e la Coppa di Slovenia nella stessa stagione. Successivamente, ha allenato brevemente il Celje e, nell'ottobre 2023, anche il Bordeaux. Nel luglio 2024 è tornato al Celje e con la squadra ha raggiunto i quarti di finale della Conference League nella stagione 2024/25, vincendo anche la Coppa di Slovenia. Nel febbraio 2026, l'esperto spagnolo ha assunto la guida dell'Eintracht Francoforte, dove è rimasto fino a maggio dello stesso anno. Diamo il benvenuto a Rijera e siamo convinti che otterrà grandi risultati con la nostra Stella Rossa negli anni a venire!", si legge nella nota del club.
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