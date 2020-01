Trevisani: “Conte ti sbatte al muro. Giroud? Neanche se fa un gol ogni dieci minuti…”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky, ha commentato uno degli obiettivi seguiti dal club nerazzurro: “Eriksen è forte già dall’Ajax, il Tottenham l’ha migliorato. Ha delle pause, ma Eriksen arriva a fare il titolare. Giroud neanche se fa un gol ogni dieci minuti toglie il posto a Lukaku e Lautaro. Conte? L’aspetto motivazionale è troppo importante. Vedevamo la Juve di Conte che ti sbranava. L’Inter è andata in vantaggio 14 volte prima del 25′ minuto: non può essere una coincidenza. In casa e in trasferta e anche in Coppa Italia. Perché lui ti sbatte al muro e ti fa diventare elettrico”.

(Sky)