Sarà un reparto da rifondare in parte quello d'attacco in casa Inter . Come sottolinea oggi Tuttosport, infatti, saranno due gli addi già certi: "La formazione dell’Inter, quella che tutti mandano a memoria ha due attaccanti titolari in avanti: Lautaro e Thuram. Un quasi titolare, arrivato quest’estate, Taremi. Due giocatori che gli interisti a volte avrebbero pure preferito scordare, ma che quando segnando sono sempre idoli e ragazzi nerazzurri, quindi li si incita: Arnautovic e Correa. Loro che, a fine stagione, saluteranno l’Inter , chi con rimpianti, chi con nostalgia. Lasciando però due posti in rosa che dovranno essere coperti di nuovo.

Sempre che non arrivi anche una super offerta dall’estero che apra come una chiave la cassaforte nerazzurra per riempirla di denari, portandosi via in cambio un giocatore. Lautaro, no. Perché è la pietra, testata d’angolo su cui poggia tutta la parrocchia interista. Taremi, difficile, un po’ per l’età, un po’ perché è appena arrivato a parametro zero. Thuram, potrebbe essere, visto che nel contratto che lo lega ai nerazzurri è presente una clausola rescissoria. Per 85 milioni il francese potrebbe salutare tra le lacrime di chi vorrebbe che il calcio fosse come una storia d’amore da film e durasse per sempre".