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Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto dal Lipsia di Yan Diomandé, 19enne attaccante esterno ivoriano prelevato dal Lipsia.

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Il prezzo, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe di 140 milioni di euro bonus compresi. Diomande', che si era messo in luce al Mondiale, ha firmato con il clunb spagnolo un contratto di sette anni, fino al 30 giugno 2033