Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Besiktas ha annunciato l'ingaggio di Dusan Vlahovic a parametro zero

Marco Macca
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Besiktas ha annunciato l'ingaggio di Dusan Vlahovic a parametro zero dopo la fine dell'esperienza dell'attaccante serbo con la Juventus. Ecco la nota del club turco:

Getty Images

"Beşiktaş Football Inc. annuncia di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic".

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"Per quanto riguarda il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic, è stato firmato un contratto triennale con il giocatore, valido dalla stagione 2026-2027 fino alla fine della stagione 2028-2029. Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ogni stagione calcistica".

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(Fonte: bjk.com.tr)

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