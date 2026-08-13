Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Besiktas ha annunciato l'ingaggio di Dusan Vlahovic a parametro zero
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Besiktas ha annunciato l'ingaggio di Dusan Vlahovic a parametro zero dopo la fine dell'esperienza dell'attaccante serbo con la Juventus. Ecco la nota del club turco:
"Beşiktaş Football Inc. annuncia di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic".
"Per quanto riguarda il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic, è stato firmato un contratto triennale con il giocatore, valido dalla stagione 2026-2027 fino alla fine della stagione 2028-2029. Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ogni stagione calcistica".
(Fonte: bjk.com.tr)
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