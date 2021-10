Van De Beek vuole partire, l’Inter sogna: “Contatti ci sono, può arrivare così”

Tra Donny Van De Beek e il Manchester United siamo ai titoli di coda. Gli agenti dell’ex Ajax stanno lavorando alacremente da settimane per studiare un piano di uscita

"Tra Donny Van De Beek e il Manchester United siamo ai titoli di coda". Apre così il focus di Calciomercato.com sul futuro del centrocampista olandese, che in Inghilterra non è mai riuscito a trovare spazio e ora vuole seriamente partire. Come riporta il portale, infatti, i suoi agenti in questi mesi proveranno a trovare una soluzione già per il mercato di gennaio: "C’è da considerare la posizione dei Red Devils che vorrebbero rientrare, almeno parzialmente, dei circa 45 milioni di euro ( tra parte fissa e bonus) sborsati all’Ajax solo 14 mesi fa. Una missione che al momento si preannuncia quasi impossibile".