Mercato, Sky: “Vecino dà l’ok al Napoli: si tratta con l’Inter. Formula e cifre”

L’Inter continua a lavorare sul fronte uscite per liberare spazio nella rosa e nel monte ingaggi. Uno dei nomi su cui il club nerazzurro conta di monetizzare è quello di Matias Vecino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. E, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sarebbero in corso contatti tra l’Inter e il Napoli proprio per la cessione del centrocampista uruguaiano, che avrebbe già dato il suo ok. Si legge: “La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Si discute della cifra del riscatto: la richiesta dei nerazzurri è 18 milioni, il Napoli ne ha offerti 12”.