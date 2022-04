Pedullà: “Lukaku, sorprese possibili. E Rom potrebbe fare questa mossa solo per l’Inter”

Una partita lunga, in apparenza in estrema salita, ma in cui sono escluse sorprese. Romelu Lukaku potrebbe davvero tornare all'Inter?

Marco Macca

Una partita lunga, in apparenza in estrema salita, ma in cui sono escluse sorprese. Romelu Lukaku potrebbe davvero tornare all'Inter? La domanda è sorta nelle scorse settimane e fa discutere in seno al popolo nerazzurro. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione per la Gazzetta dello Sport:

"Il suo cartellino è costato 115 milioni e ha un ingaggio da circa 15 a stagione. Tecnicamente neanche se arrivasse il proprietario più ricco al mondo potrebbe permettersi di mandarlo in prestito, sarebbe una mossa fuori da qualsiasi regola e logica. Lui rinuncerebbe eventualmente a una parte dell’ingaggio solo per tornare all’Inter, ma diciamo la verità: il mercato è fatto di sorprese, tuttavia sarebbe un passaggio in antitesi con le collaudate strategie di Marotta. Oggi Lukaku è il piano B di quasi tutti: del Barcellona se non dovesse prendere Lewandowski, del Bayern se dovesse uscire Lewandowski, magari di Conte se il Tottenham non avesse scoperto il nuovo e motivatissimo Kane. Partita lunga, quella di Romelu".