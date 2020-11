Eriksen ancora out? Per lui c’è una notizia ancora peggiore: “Ha sentito Marotta spiegare…”

Sembra ormai davvero ai saluti il rapporto tra Christian Eriksen e l’Inter. L’ad sport Beppe Marotta, nel prepartita, ha praticamente confermato come un addio del danese a gennaio sia un’ipotesi concreta, visto anche lo scarso utilizzo da parte di Antonio Conte del giocatore. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: “La quarta panchina nella ultime 5 gare (Champions compresa) non è stata la peggior notizia di giornata per Christian Eriksen.

Prima di Inter-Torino il danese ha sentito anche l’ad Marotta spiegare a Dazn che ormai il club considera con la massima attenzione l’ipotesi di un divorzio già a gennaio, a un anno dal suo acquisto (per 27 milioni complessivi) dal Tottenham. Certo, è necessaria un’offerta importante o un’allettante proposta di scambio (Xhaka dell’Arsenal? Paredes del Psg?), ma le basi per arrivare all’addio già ci sono. E paiono solidissime”.