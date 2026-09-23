Lautaro, il giocatore che ha trascinato l'Inter con una doppietta, al pari con la Roma è stato il miglior in campo e Nicolò lo ha sottolineato con un gesto
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La partita contro la Roma era appena finita e si è visto Barella andare verso Lautaro. Il giocatore era uscito ma era stato il protagonista della gara dei nerazzurri: con una doppietta aveva ripreso la squadra giallorossa. Quando era uscito la fascia da capitano era finita sul braccio del vice capitano, Nicolò che lo ha cercato dopo il fischio finale.
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Voleva riconsegnargli la sua fascia. Migliore in campo, il premio da ritirare e le fotografie da fare: dal braccio del condottiero, che ha guidato l'Inter al pareggio, sarebbe mancato qualcosa. E così forse è stato dato per scontato il gesto del centrocampista nerazzurro immortalato dalle telecamere di DAZN.
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