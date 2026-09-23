La partita contro la Roma era appena finita e si è visto Barella andare verso Lautaro. Il giocatore era uscito ma era stato il protagonista della gara dei nerazzurri: con una doppietta aveva ripreso la squadra giallorossa. Quando era uscito la fascia da capitano era finita sul braccio del vice capitano, Nicolò che lo ha cercato dopo il fischio finale.

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Voleva riconsegnargli la sua fascia. Migliore in campo, il premio da ritirare e le fotografie da fare: dal braccio del condottiero, che ha guidato l'Inter al pareggio, sarebbe mancato qualcosa. E così forse è stato dato per scontato il gesto del centrocampista nerazzurro immortalato dalle telecamere di DAZN.

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Una riflessione veloce in merito, a portata di social, l'ha fatta Fabrizio Biasin proprio su questo gesto di Barella. "Anche se la partita era terminata - ha scritto citando il bordocam di DAZN - Barella ha cercato Lautaro pe restituirgli la fascia. Sembra una cosa da poco e invece racconta molto".