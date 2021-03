Vidal resta all’Inter, l’entourage di Arturo conferma: “Non si muove fino a fine contratto”

In questi ultimi giorni, si sono moltiplicate le voci su un possibile addio all'Inter a fine stagione da parte di Arturo Vidal

In questi ultimi giorni, si sono moltiplicate le voci su un possibile addio all'Inter a fine stagione da parte di Arturo Vidal , arrivato l'estate scorsa alla corte di Antonio Conte dal Barcellona. Per il centrocampista cileno, scivolato indietro nelle gerarchie dell'allenatore nerazzurro, ci sarebbero stati dei sondaggi da molti club, tra cui Flamengo e Olympique Marsiglia. Ma l'intenzione del giocatore, nonostante le indiscrezioni, è quella di restare a Milano.

A confermarlo, in esclusiva per la testata cilena ADN Radio, un membro dell'entourage dell'ex Juventus, che ha dichiarato: "Arturo non si sposta dall'Inter fino alla scadenza del contratto", le parole riportate. Insomma, smentita categorica e ufficiale. L'intenzione di Vidal è chiara: rispettare il contratto a Milano fino alla sua scadenza (2022, con opzione per un'altra stagione) e giocarsi il posto in nerazzurro.