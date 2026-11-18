Il giornalista sportivo si è espresso su un possibile obiettivo di mercato della Serie A
VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Ecco qual è stato il problema della fase difensiva"
È tempo di mercato, anche se la sessione invernale non è ancora ufficialmente partita. Lo è nei discorsi dei tifosi, che sognano e provano a ipotizzare le mosse delle relative squadre del cuore. I riflettori puntano spesso la loro attenzione su obiettivi all'estero, alla ricerca del talento alla portata delle tasche dei club di Serie A (impresa spesso difficile). Gianni Visnadi ha detto la sua su un calciatore che potrebbe diventare un crack: CONTINUA A LEGGERE.
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