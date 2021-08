Pedullà: “Incontro Vlahovic-Inter? La verità. Lui sta trattando…”

L'esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport fa chiarezza sui rumors attorno al classe 2000

Negli ultimi giorni anche Dusan Vlahovic è stato accostato all'Inter come sogno proibito per l'attacco. Il classe 2000 è sicuramente molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra, ma la richiesta della Fiorentina è considerata troppo elevata al momento. Per cedere l'attaccante, infatti, il club viola chiede circa 60/70 milioni. L'Inter ha un budget diverso per il reparto avanzato e soprattutto la Fiorentina vuole trattenere il giocatore per un'altra stagione. Importanti novità a riguardo sono arrivate dal profilo Twitter di Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportialia e della Gazzetta dello Sport: "Vlahovic-Inter: incontro fake news. Sta trattando rinnovo".