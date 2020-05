Wanda al lavoro per il futuro di Icardi? C’è un particolare sui social che lascia ‘perplessi’

Il futuro di Mauro Icardi? Sono tante le voci di mercato che lo vedono protagonista: le opzioni variano dal riscatto del Psg alle pretendenti che lo vorrebbero strappare ai francesi. Possibilità che rimanga all’Inter? Molto basse, per ora. Mauro nella decisione potrà contare senz’altro su Wanda Nara, moglie e agente del calciatore. L’argentina ha condiviso in queste ore un momento di lavoro nella sua casa di Como. Nella foto si intravede un’agenda, pronta ad essere riempita da appuntamenti e colloqui per arrivare a definire la destinazione del marito. Ma, come ha fatto notare la sorella di Wanda commentando il post con un pizzico di malizia, per ora quell’agenda sembra molto vuota…