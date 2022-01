“L’Inter viaggia nel futuro, ottime notizie in arrivo”. Zhang si muove per una firma importante

L'arrivo in Italia di Steven Zhang porterà nel futuro a breve e medio termine ottime notizie per tutti i tifosi dell'Inter

L'arrivo in Italia di Steven Zhang porterà nel futuro a breve e medio termine ottime notizie per tutti i tifosi dell'Inter . Oltre ai rinnovi della dirigenza fino al 2025 e quello di Marcelo Brozovic fino al 2026, infatti, il presidente si sta muovendo per il prolungamento anche di Simone Inzaghi, che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Scrive Niccolò Ceccarini su TMW:

"L’Inter viaggia spedita nel futuro. L’arrivo del presidente Zhang ha portato ottime notizie. In questi giorni sono stati sistemati gli ultimi dettagli per i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin, adesso si attende solo l’annuncio ufficiale. E lo stesso vale per Brozovic. Il centrocampista croato ha deciso di rimanere all’Inter ed entro questo mese anche lui firmerà un quadriennale da più di 6 milioni di euro stagione. Non è finita qui perché poi l’Inter inizierà a parlare anche con Simone Inzaghi per allungare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. La società è molto contenta del suo lavoro e si muoverà con decisione anche su questo fronte".