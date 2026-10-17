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Sulla settimana europea delle squadre italiane "ci sono segnali contrastanti tra Champions League" da una parte, "Europa League e Conference League" dall'altra. "Ma questo comunque credo che vada visto con attenzione da parte dei tecnici, ogni valutazione da parte mia sarebbe forse anche inopportuna.

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Ci sono state quattro sconfitte che hanno significati diversi, che sono maturate in modo diverso. Quindi consideriamolo un passaggio a vuoto, la stagione è lunga, c'è modo anche di riprendersi e riscattarsi". Lo ha detto a Firenze a margine dell'evento 'Luce', il ministro per lo Sport Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sui risultati delle squadre italiane nelle coppe europee di calcio di questa settimana, con quattro sconfitte su quattro in Champions e tre vittorie su tre fra Europa League e Conference League.