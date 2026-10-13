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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così di Inter-Bruges, match della seconda giornata di Champions League:

"L'importante è capire come sono tornati dalla Nazionale, i sudamericani soffrono un po' di più, ha fatto bene Chivu a tenere a riposo Lautaro in campionato. Sarà bello vedere queste partite, la Champions non ti permette di fare troppi ragionamenti, devi giocare con intensità perché la Champions è intensità.

Getty Images

Il Club Brugge spera di essere sottovalutato, un po' come è successo anche l'anno scorso. Fondamentale per l'Inter fare punti, la classifica piange. Calhanoglu è troppo importante, è un equilibratore del gioco e del centrocampo, deve essere in campo"