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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar 1-0 con gol di Carlos Augusto, Paolo Di Canio ha parlato così:

"L'Inter ha fatto una partita scialba fino al 60'. Primo tempo male male male, non ha costruito nulla a parte un paio di occasioni ad inizio partita. Era più preoccupata a non subire, l'Inter porta sempre tanti uomini in area di rigore ma quando lo faceva subiva ripartenze fino alla sua area di rigore.

Oggi ce l'ha detto anche Chivu: il braccino, erano preoccupati di tenere degli equilibri. E oggi ha avuto una difficoltà anche per un altro motivo: quando trova squadre che palleggiano bene, ha 5-6 giocatori che non sono da recupero palla, Calhanoglu, Barella, Sucic. Non sono incontristi, Calha ci prova ma non è un Gattuso, gli altri due non sono aggressivi, non mettono pressione. Quando trovi squadre come lo Shakhtar l'Inter va in difficoltà. La vittoria è veramente un diamante. Strano parlare di Inter che deve acquisire consapevolezza però è così.

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"Carlos Augusto? Per me era un titolare già gli anni scorsi, sa fare tanti ruoli, con abnegazione, qualità, è un toro, salta di testa in difesa, sa crossare. Dimarco è uno specialista ma anche Carlos li sa fare. I grandi campioni guardano la palla fino alla fine per colpirla nel migliore dei modi, non guardano la porta e poi la palla. Carlos Augusto, se vedete bene, guarda solo la palla, è un gol alla Kane, si è assicurato il contatto visivo sulla palla e non l'ha più mollato. Altri avrebbero guardato la palla, poi la porta per capire la distanza, poi ancora la palla e avrebbero impattato male o perso un tempo di gioco calciando non bene"