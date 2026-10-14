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Tanti voti bassi per quel che concerne l'Inter sul Corriere dello Sport. Le pagelle di Inter-Bruges testimoniano le difficoltà della squadra di Chivu, reduce dal secondo KO di fila in Champions League.

Getty Images

Il migliore in campo, secondo il Corriere dello Sport, è Bonny (voto 6,5) mentre ci sono solo altri tre giocatori sufficienti: Lautaro che "ritrova il gol in Champions dopo undici mesi, ma sciupa la palla del possibile 2-1: grazia Sommer da due passi nella ripresa e da lì esce definitivamente dalla gara", Diouf e Dimarco. "Illuminante il tacco su cui Lautaro poi costruisce il gol del pari. Scodella altri palloni buoni prima di divorarsi un gol su cross di Barella", il commento proprio su Dimarco.

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5,5, invece, per i subentrati Pio Esposito e Sucic. Il resto, tutti bocciati. 5 per Bastoni, Barella, Calhanoglu e Spence mentre è 4,5 il voto di Zielinski e Akanji. Il peggiore in assoluto (voto 4) è Josep Martinez che "perde miseramente il duello a distanza con il suo predecessore. La musica della Champions proprio non gli porta fortuna"

PAGELLE INTER BRUGES CORRIERE DELLO SPORT

J. Martinez 4

Bisseck 5

Akanji 4,5

Bastoni 5

Diouf 6

Barella 5

Bonny 6,5

Calhanoglu 5

Sucic 5,5

Zielinski 4,5

Stankovic sv

Dimarco 6

Spence 5

Thuram 5,5

Pio Esposito 5,5

Lautaro 6