Le pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Bruges: fanno discutere i voti dati ai nerazzurri, 4 dei quali sono stati promossi
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Tanti voti bassi per quel che concerne l'Inter sul Corriere dello Sport. Le pagelle di Inter-Bruges testimoniano le difficoltà della squadra di Chivu, reduce dal secondo KO di fila in Champions League.
Il migliore in campo, secondo il Corriere dello Sport, è Bonny (voto 6,5) mentre ci sono solo altri tre giocatori sufficienti: Lautaro che "ritrova il gol in Champions dopo undici mesi, ma sciupa la palla del possibile 2-1: grazia Sommer da due passi nella ripresa e da lì esce definitivamente dalla gara", Diouf e Dimarco. "Illuminante il tacco su cui Lautaro poi costruisce il gol del pari. Scodella altri palloni buoni prima di divorarsi un gol su cross di Barella", il commento proprio su Dimarco.
5,5, invece, per i subentrati Pio Esposito e Sucic. Il resto, tutti bocciati. 5 per Bastoni, Barella, Calhanoglu e Spence mentre è 4,5 il voto di Zielinski e Akanji. Il peggiore in assoluto (voto 4) è Josep Martinez che "perde miseramente il duello a distanza con il suo predecessore. La musica della Champions proprio non gli porta fortuna"
PAGELLE INTER BRUGES CORRIERE DELLO SPORTJ. Martinez 4
Bisseck 5
Akanji 4,5
Bastoni 5
Diouf 6
Barella 5
Bonny 6,5
Calhanoglu 5
Sucic 5,5
Zielinski 4,5
Stankovic sv
Dimarco 6
Spence 5
Thuram 5,5
Pio Esposito 5,5
Lautaro 6
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