Sei sconfitte nelle ultime sette partite di Champions League. È il dato più pesante tra quelli pubblicati dalla UEFA in vista di Inter-Club Brugge. I nerazzurri tornano a San Siro con due serie negative da interrompere e una partita che metterà di fronte anche Aleksandar Stankovic e Yann Sommer alle rispettive ex squadre.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il bilancio europeo recente dell’Inter lascia poco spazio alle interpretazioni: una sola vittoria nelle ultime sette uscite. Ma a colpire sono soprattutto le due strisce aperte.

Getty Images

Tre sconfitte consecutive, anche a San Siro

L’Inter arriva da, eguagliando la sequenza di sconfitte più lunga della propria storia nella competizione.

Lo stesso numero si ritrova guardando soltanto alle partite casalinghe: tre sconfitte consecutive davanti al proprio pubblico, altro primato negativo segnalato dalla UEFA. Contro il Brugge, quindi, i nerazzurri cercheranno di fermare entrambe le serie.

C’è poi una particolarità che riguarda la fase campionato: nessuna delle ultime 16 partite dell’Inter si è conclusa in pareggio. Il conto è di undici vittorie e cinque sconfitte.

Quando chiude avanti il primo tempo, l’Inter non sbaglia

Tra tanti numeri sfavorevoli, ce n’è uno di segno opposto. L’Inter ha vinto

Un dato che racconta una capacità di gestire il risultato ben diversa dal rendimento delle ultime uscite. Non garantisce nulla per la prossima partita, ma ricorda quanto i nerazzurri abbiano saputo sfruttare, in Europa, le gare indirizzate già nel primo tempo.

Sommer e Stankovic ritrovano il passato

La sfida avrà un significato particolare per, passato al Club Brugge in estate. Il portiere svizzero torna a San Siro dopo aver collezionato

Percorso inverso per Aleksandar Stankovic, rientrato a Milano dopo la stagione in Belgio. La UEFA ricorda i suoi nove gol in 55 presenze con il Brugge: numeri da protagonista prima del ritorno in nerazzurro.

Brugge, solo due vittorie nelle ultime 18 contro le italiane

Anche gli avversari hanno una statistica poco incoraggiante con cui fare i conti. Il Club Brugge ha vinto, raccogliendo per il resto sei pareggi e dieci sconfitte.

Le sue gare di Champions, però, hanno offerto gol in abbondanza: 66 reti complessive nelle ultime 16 partite, tra segnate e subite, per una media di 4,13 a incontro.

Per l’Inter l’obiettivo è più semplice di qualsiasi calcolo: tornare a vincere in Europa e fermare una sequenza che, anche a San Siro, si è fatta troppo lunga.

Fonte: UEFA