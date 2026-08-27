Ci siamo. Dopo tanta attesa, è tutto pronto a Montecarlo per il sorteggio della League Phase dell'edizione 2026-27 della Champions League
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Ci siamo. Dopo tanta attesa, è tutto pronto a Montecarlo per il sorteggio della League Phase dell'edizione 2026-27 della Champions League. L'Inter di Cristian Chivu si presenta in prima fascia in compagnia delle big del continente, in virtù degli straordinari risultati europei delle ultime stagioni (unica italiana). Le altre italiane sono Roma (seconda fascia), Napoli (terza) e la debuttante Como in quarta. Come noto, sarà l'algoritmo a decretare le avversarie di ciascuna squadra nelle otto giornate della prima fase (quattro partite in casa, quattro in trasferta contro due club per ogni fascia). FCInter1908 vi riporterà in diretta testuale i sorteggi squadra per squadra.
FASCIA 1PSG
Bayern Monaco
Real Madrid
Liverpool
INTER
Manchester City
Arsenal
Barcellona
Atletico Madrid
FASCIA 2Borussia Dortmund
Roma
Sporting CP
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV
FASCIA 3Feyenoord
Lille
Bodø/Glimt
Napoli
Lipsia
Villarreal
Fenerbahçe
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
FASCIA 4Slavia Praga
Slovan Bratislava
Stoccarda
AEK Atene
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah
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