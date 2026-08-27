Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Ci siamo. Dopo tanta attesa, è tutto pronto a Montecarlo per il sorteggio della League Phase dell'edizione 2026-27 della Champions League. L'Inter di Cristian Chivu si presenta in prima fascia in compagnia delle big del continente, in virtù degli straordinari risultati europei delle ultime stagioni (unica italiana). Le altre italiane sono Roma (seconda fascia), Napoli (terza) e la debuttante Como in quarta. Come noto, sarà l'algoritmo a decretare le avversarie di ciascuna squadra nelle otto giornate della prima fase (quattro partite in casa, quattro in trasferta contro due club per ogni fascia). FCInter1908 vi riporterà in diretta testuale i sorteggi squadra per squadra.

Getty Images

FASCIA 1

FASCIA 2

PSGBayern MonacoReal MadridLiverpoolINTERManchester CityArsenalBarcellonaAtletico MadridBorussia DortmundRomaSporting CPAston VillaPortoManchester UnitedClub BruggeReal BetisPSV

Getty Images

FASCIA 3

FASCIA 4

FeyenoordLilleBodø/GlimtNapoliLipsiaVillarrealFenerbahçeShakhtar DonetskGalatasaraySlavia PragaSlovan BratislavaStoccardaAEK AteneLASKComoLensVikingSabah