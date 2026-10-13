Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani si è sbilanciato col pronostico di Inter-Bruges, match valido per la seconda giornata di Champions League:

"Inter-Bruges... Gioca Sommer? Non sembra una partita. Il Bruges è una squadra tosta, mi aspetto finisca 4-1. Il Bruges, a livello offensivo, mi piace ma dietro balla troppo e soprattutto il portiere non para.

YouTube Club Brugge

Il Napoli è molto più forte del Villarreal che però è una squadra rognosa, Allegri perse 3-0 in casa qualche anno fa con la Juventus con tante difficoltà e responsabilità dell'allenatore che nessuno sottolinea"