Riccardo Trevisani, a Radio Manà Manà Sport, si aspetta una grande vittoria dell'Inter contro il Bruges. Il giornalista, poi, critica l'ex Sommer
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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani si è sbilanciato col pronostico di Inter-Bruges, match valido per la seconda giornata di Champions League:
"Inter-Bruges... Gioca Sommer? Non sembra una partita. Il Bruges è una squadra tosta, mi aspetto finisca 4-1. Il Bruges, a livello offensivo, mi piace ma dietro balla troppo e soprattutto il portiere non para.
Il Napoli è molto più forte del Villarreal che però è una squadra rognosa, Allegri perse 3-0 in casa qualche anno fa con la Juventus con tante difficoltà e responsabilità dell'allenatore che nessuno sottolinea"
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