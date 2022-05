Verso Inter-Empoli, la comparazione quote di OddsChecker: nerazzurri costretti a vincere

Margine di errore azzerato, per l'Inter, che è costretta a vincere per mettere pressione al Milan in questa volata scudetto, che vede i rossoneri precedere in classifica i rivali di due punti

Redazione1908

La squadra di Inzaghi si ritrova ad inseguire pur essendo il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Dall'altra parte c'è l'Empoli di Andreazzoli, che nonostante un pessimo girone di ritorno ha mantenuto un margine decisamente rassicurante sulla zona retrocessione, che dista nove punti: la certezza aritmetica della salvezza è ad un passo. Fischio d'inizio venerdì alle 18:45, considerando che pochi giorni dopo i nerazzurri saranno impegnati nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.

GLI ULTIMI RISULTATI - L'Inter ha rialzato la testa dopo il pesantissimo k.o. subito in casa del Bologna nel recupero della 20esima giornata, andando a vincere sul campo dell'Udinese per 1-2. Nel complesso è un periodo positivo per la squadra di Inzaghi, che ha vinto sei delle ultime sette partite considerando anche il derby di Coppa Italia col Milan. L'Empoli aveva trovato contro il Napoli la prima vittoria del girone di ritorno, che ha dato una certa tranquillità alla formazione di Andreazzoli. Nell'ultimo turno è arrivata un'altra sconfitta, per mano del Torino grazie alla tripletta di Belotti.

I PRECEDENTI - Inter ed Empoli si sono affrontate 38 volte in competizioni ufficiali, di cui 27 in Serie A e 11 in Coppa Italia. Il bilancio è nettamente favorevole ai nerazzurri, che hanno avuto la meglio in 31 occasioni contro le 3 dei toscani; 4 invece i pareggi. Impressionante la striscia di risultati utili consecutivi ottenuti, secondo quanto rilevato da OddsChecker: l'ultima sconfitta contro l'Empoli risale al 30 aprile 2006, 1-0 al Castellani; poi 15 successi e un solo pareggio. In stagione le due squadre si sono incrociate già due volte: all'andata è finita 0-2 per la squadra di Simone Inzaghi, con le reti di D'Ambrosio e Dimarco; inoltre, c'è anche la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, in cui i nerazzurri si sono imposti ai tempi supplementari grazie al gol decisivo di Sensi, dopo il 2-2 al 90' (Sanchez, Bajrami, autogol di Radu, Ranocchia).

LE QUOTE - Secondo i bookmaker non c'è proprio partita a San Siro, come analizzato da OddsChecker. L'Inter è favorita in modo schiacciante, potendo contare sull'83% delle possibilità. Quasi impossibile una vittoria dell'Empoli, quotata al 6%, mentre al pareggio è riservato il residuale 11%. Gli operatori prevedono un successo largo dei nerazzurri: l'Over 2.5 infatti è ritenuto probabile al 77% contro il 23% per l'eventualità che non si vada oltre le due reti segnate. Nonostante la forte differenza di valori, sono molto vicine le valutazioni sull'ipotesi che entrambe le squadre trovino il gol o meno: il Gol è proposto al 52%, il No Gol invece al 48%.