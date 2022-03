Inter-Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri sotto pressione, evitare passi falsi

L'Inter di Simone Inzaghi riceverà sabato al Meazza la Fiorentina di Italiano. Per i nerazzurri un test cruciale per non perdere terreno dalla vetta della classifica

Redazione1908

Adesso l'Inter non può affidarsi più all'asterisco della partita in meno, per accontentarsi di non essere in vetta. Il pari ottenuto a fatica sul campo del Torino ha sancito il sorpasso in vetta del Milan – al di là di quello che sarà l’esito nel recupero col Bologna – e ha aumentato la pressione sulla squadra di Simone Inzaghi, che ora devono rincorrere. Dall'altro lato, i nerazzurri troveranno una Fiorentina rilanciata dal successo sul Bologna che vuole tenere in vita il sogno europeo: nessuna delle due può permettersi passi falsi. Fischio d'inizio sabato alle 18:00.

GLI ULTIMI RISULTATI - Il derby perso col Milan è sempre più identificabile come il momento spartiacque della stagione dell'Inter. Contando anche la sconfitta con i rossoneri, nelle ultime sei partite in Serie A la squadra di Inzaghi ha raccolto sei punti, battendo soltanto la Salernitana ultima in classifica nel periodo considerato. Per questo è fondamentale congedarsi nel modo migliore dal campionato, prima della sosta per le nazionali, e rientrare al massimo della forma ad aprile, quando ci sarà da affrontare la Juventus in un delicato scontro diretto. La Fiorentina invece ha sconfitto il Bologna tornando così a vincere, cosa che non accadeva dallo scorso 15 febbraio contro l'Atalanta: in mezzo i k.o. con Sassuolo e Juventus (in Coppa Italia), quindi il pari interno col Verona.

I PRECEDENTI - Inter e Fiorentina si sono affrontate 182 volte in competizioni ufficiali, di cui 169 in Serie A e 13 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride ai nerazzurri, vincenti in 76 occasioni contro le 49 degli avversari; 57 invece i pareggi. I viola sono il sesto avversario che l'Inter ha sfidato più volte nella propria storia: prima ci sono soltanto Juventus, Milan, Roma, Torino e Bologna. Stando a quanto analizzato da OddsChecker I precedenti recenti sono nettamente in favore dei nerazzurri, che non perdono da undici partite tra campionato e coppa, in cui sono arrivati sette successi e quattro pareggi; l'ultima vittoria della Fiorentina risale al pirotecnico 5-4 del Franchi nell'aprile del 2017. All'andata la squadra di Simone Inzaghi si è riuscita ad imporre con un secco 1-3 a Firenze: era la quinta giornata, reti di Sottil, Darmian, Dzeko e Perisic.

LEQUOTE - Nonostante il periodo non troppo entusiasmante per l'Inter, sono i nerazzurri ad essere nettamente favoriti secondo quanto rilevato da OddsChecker. Per gli operatori la squadra di Inzaghi ha il 66% di chance di prevalere, contro il 15% dei viola; il restante 19% è attribuito al pareggio. I bookmaker credono in una gara spettacolare a San Siro, per questo le previsioni sono sbilanciate in favore dell'Over 2.5, probabile al 61%, contro il 39% per l'ipotesi che non si segnino più di due reti. Meno scontata invece la possibilità che entrambe le squadre vadano in gol: 55% per il sì, 45% per il No Gol.