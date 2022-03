Comparazione quote: Inter-Salernitana, i nerazzurri non possono sbagliare

Inter-Salernitana, l’analisi quote di OddsChecker: l’Inter non può sbagliare, sullo sfondo c’è il segno Over 2.5

Redazione1908

L'occasione per il riscatto è troppo importante per non essere sfruttata. L'Inter aprirà la 28esima giornata di Serie A ricevendo la Salernitana: la potenziale capolista del campionato, avendo una partita da recuperare, affronta l'attuale ultima - che invece ha due gare in meno - nonché peggior difesa con ben 56 reti subite, più di due a partita. Fischio d'inizio venerdì alle 20:45, a San Siro dirige l'arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

GLI ULTIMI RISULTATI - L'ultimo mese ha aperto a più di qualche preoccupazione per la squadra di Simone Inzaghi. La vittoria più recente in tutte le competizioni risale all'8 febbraio, contro la Roma in Coppa Italia: in mezzo due pareggi (Napoli e Genoa), due sconfitte interne (Liverpool e Sassuolo) e lo 0-0 con cui è passata agli atti la semifinale d'andata di Coppa Italia col Milan. In totale, i nerazzurri non segnano da 403 minuti: un parziale da interrompere quanto prima per rilanciarsi nella corsa scudetto. I tre punti servono enormemente anche alla Salernitana, nella speranza di riaprire il discorso salvezza. L'ultima vittoria risale alla trasferta di Verona del 9 gennaio, ma dall'arrivo di Davide Nicola - uno specialista in questo tipo d'imprese - i granata non hanno mai perso, collezionando due pareggi contro Milan e Bologna.

I PRECEDENTI - Inter e Salernitana si sono affrontate cinque volte finora in competizioni ufficiali, tutte in Serie A. Il bilancio tuttavia è equilibrato, con tre successi per i nerazzurri e due per i granata, senza che si sia mai verificato un pareggio. All'andata si è conclusa in goleada per la squadra di Inzaghi, un netto 0-5 firmato da cinque marcatori diversi: Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini. Come ci informa OddsChecker, L'ultimo successo dei campani è dell'11 aprile 1999, quando Di Michele e Giampaolo illusero Salerno per la permanenza in Serie A battendo l'Inter di Ronaldo all'Arechi.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker, non c'è praticamente discussione. I nerazzurri sono ampiamente favoriti: la vittoria della squadra di Inzaghi si attesta all'86% di probabilità, contro il 5% per il successo della Salernitana e il restante 9% attribuito al pareggio. Il forte divario in classifica giustifica gli operatori a ritenere più concreta la possibilità che una delle due squadre non riesca ad andare a segno, col 58%, rispetto all'ipotesi in cui entrambe trovino il gol valutata al 42%. Seguendo un ragionamento analogo e richiamando anche il precedente dell'andata, la giocata Over 2.5 ha il 73% delle chance di verificarsi contro il 27% riservato ad un risultato che si mantenga sotto le due reti segnate nel complesso.