Verso Udinese-Inter, la comparazione quote di OddsChecker: nerazzurri col favore dei pronostici

L'asterisco dalla vetta della classifica è sparito, la classifica a quattro giornate dalla fine del campionato dice che l'Inter si trova ad inseguire il Milan, avanti di due punti.

Redazione1908

I nerazzurri non sono più padroni del proprio destino, nella volata per lo scudetto, e a maggior ragione non possono permettersi passi falsi. D'altro canto, l'Udinese ha già raggiunto la salvezza ma ha dimostrato di non fare sconti a nessuno, mirando magari a chiudere nella parte sinistra della classifica, con il Sassuolo decimo che dista soltanto tre lunghezze. Fischio d'inizio domenica alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine.

GLI ULTIMI RISULTATI - L'Inter ha visto interrompersi la serie di cinque vittorie consecutive nel modo più beffardo possibile, cadendo nel recupero della ventesima giornata sul campo del Bologna, dopo aver battuto Juventus, Verona, Spezia, Milan (in Coppa Italia) e Roma. L'errore di Radu nel finale ha permesso a Sansone di segnare il gol vittoria per gli emiliani, con il sorpasso in vetta che è fallito. L'Udinese conferma l'ottimo momento di forma: nelle ultime sei partite sono arrivate quattro vittorie, un pareggio e la sconfitta interna con la Salernitana. La squadra di Cioffi è reduce da un'ottima prestazione nel recupero con la Fiorentina, battuta 4-0 al Franchi.

I PRECEDENTI - Udinese e Inter si sono affrontate 111 volte in competizioni ufficiali, di cui 99 in Serie A e 12 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride ai nerazzurri, che hanno vinto in 56 occasioni rispetto alle 23 degli avversari; 32 invece i pareggi. La squadra di Simone Inzaghi può contare su una tradizione recente molto positiva, come rilevato da OddsChecker, dal momento che contro i friulani non perde da cinque anni in cui sono arrivati sei successi e due pari; l'ultima sconfitta risale al dicembre 2017, quando finì 1-3 a Milano. All'andata, all'undicesima giornata, l'Inter aveva conquistato i tre punti con l'Udinese, battendola per 2-0 a San Siro grazie alla doppietta nella ripresa di Joaquin Correa.

LE QUOTE - Gli operatori ritengono che l'Inter sia ampiamente favorita, secondo l'analisi condotta da OddsChecker. Un importante 64% viene attribuito alle possibilità di successo dei nerazzurri, decisamente distante dal 15% per la vittoria dell'Udinese; il restante 21% è per il pareggio. I bookmaker si aspettano una partita ricca di gol, per questo l'Over 2.5 può contare sul 59% di probabilità, mentre il segno opposto non va oltre il 41%. Rispetto a queste percentuali, la differenza è minima in relazione alla possibilità che entrambe le squadre vadano in rete: 57% per il sì, 43% per l’eventualità che almeno una non ci riesca.