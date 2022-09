Viktoria Plzen-Inter, l’analisi quote di Oddschecker: la Doosan Arena è un fortino

Calendario fitto di impegni, si prosegue senza sosta. Martedì è di nuovo Champions League: l’Inter vola in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plzen, alla Doosan Arena fischio d’inizio alle 18.45

Redazione1908

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Torino, decisivo il gol di Brozovic. Un successo nell’ultima giornata di campionato anche per i padroni di casa che hanno superato il Sigma Olomouc 3-2.

ULTIMI RISULTATI - L’Inter ha perso al primo turno contro il Bayern Monaco, ma è andata k.o. in entrambe le prime due partite di Champions soltanto una volta: nel 2006-07 con Mancini in panchina. Attenzione alle statistiche: i nerazzurri hanno vinto l'ultima trasferta in Europa a marzo 2022, 1-0 contro il Liverpool, e in quell’occasione la squadra fu eliminata dalla competizione. Come riporta , Lautaro e compagni non vincono due gare esterne di fila in Champions dall'ottobre 2011. Persa la prima gara 5-1 contro il Barcellona, alla Doosan Arena tutto cambia per il Viktoria Plzeň: il club ha vinto le ultime otto partite europee in casa (incluse le qualificazioni), segnando almeno due reti in ogni vittoria (21 in totale). Ha perso solo una delle ultime 19 sfide in casa nelle competizioni europee (16V, 2N): 5-0 contro il Real Madrid durante l’ultima stagione disputata in Champions nel novembre 2018.

I PRECEDENTI – Viktoria Plzen e Inter non si sono mai affrontate finora. L'unico precedente dei nerazzurri in Champions con una squadra della Repubblica Ceca risale alla fase a gironi 2019-20: pareggio 1-1 in casa e vittoria per 3-1 in trasferta contro lo Slavia Praga. L’ultima squadra italiana affrontata in Europa dal Plzen è stata la Roma nel 2018-19 (fase a gironi di Champions) sconfitta 5-0 in trasferta, ma successo per 2-1 in casa. Nonostante la buona fase offensiva nelle gare casalinghe, la difesa ceca resta poco solida. Come analizzato da Oddschecker, la formazione ha subito 49 gol in 19 partite disputate in Champions. Soltanto il Malmo ha fatto peggio concedendo 50 reti in 18 gare.

LE QUOTE – Secondo i bookmaker, l’Inter è assolutamente favorita. Il segno 2 è proposto a 1.43 da Planetwin, 1.40 secondo Betfair e Better. L’eventuale successo del Viktoria Plzen è valutato 8.50 dalla gran parte dei bookie, mentre l’X è fermo a quota 5 per Leovegas, Bet365 e 888Sport. Ci si aspetta una partita con più di due reti segnate: l’Over 2.5 è infatti a 1.68 secondo Novibet, 1.60 su Goldbet e Pokerstars. La giocata inversa ha valore di 2.25 su Betfair, 2.20 per Better e Leovegas. Alla Doosan Arena, i padroni di casa vanno sempre a segno. Grande equilibrio per il segno Gol: 1.91 la proposta di Leovegas e 888Sport, 1.82 l’offerta di Sisal. Il No Gol è valutato 1.95 da Snai, 1.90 secondo Betfair e Pokerstars.