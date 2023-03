Inter-Fiorentina: le quote di Oddschecker, previste reti a San Siro. E Lukaku in gol…

Inter-Fiorentina è uno degli anticipi della ventottesima giornata di Serie A. Al Meazza di San Siro il centosettantesimo confronto nel massimo campionato italiano tra nerazzurri e viola, fra i match più giocati in Serie A.

Redazione1908

Inter favorita, ma il momento di forma delle due premia la Fiorentina. La squadra di Inzaghi ha perso le ultime due partite di campionato contro Spezia e Juventus; quella di Italiano ha vinto le ultime quattro. Come riporta Oddschecker.com/it i nerazzurri partono avanti nei pronostici, le quote vanno da 1.75 di Planetwin365, Snai, Bet365 e Betfair fino a 1.78 di Starcasinó Bet. Il segno X si attesta mediamente sui 3.80 di Bet365, Snai, Novibet e Planetwin365, mentre il colpaccio dei viola va da 4.50 di Planetwin365, Starcasinó Bet e Planetwin365 fino a 4.75 di Snai, Betfair e Sisal.

I PRECEDENTI — Inter e Fiorentina si sono affrontate 169 volte in Serie A. I nerazzurri hanno vinto 70 volte, i viola 44. L’ultima volta, al Franchi, finì 4-3 per l’Inter in un match a dir poco spettacolare: doppio vantaggio per gli ospiti poi raggiunti, nuovo vantaggio con Lautaro e pareggio di Jovic al 90’ prima del 4-3 definitivo di Mkhitaryan al 95’. Più in generale, l’Inter non perde in campionato con la Fiorentina da 11 match: l’ultimo successo dei viola è datato aprile 2017 e al Franchi finí 5-4. Da sottolineare, inoltre, che negli ultimi 12 confronti tra le due fra Serie A e Coppa Italia, in ben 10 occasioni entrambe sono andate a segno.

LE QUOTE — Entrambe a segno ancora una volta? Come evidenziato su Oddschecker.com/it i bookmaker sono concordi sul fatto che anche questa volta entrambe le compagini gonfieranno la rete, quotando l’ipotesi mediamente a 1.65 (Planetwin365, Sisal, Better, Snai). Inter-Fiorentina, inoltre, il più delle volte è stato un match ricco di gol e spettacolo, tanto che la media gol nei precedenti 169 confronti in Serie A si attesta sui 2.85. Che anche questa volta possa registrarsi l’esito di Over 2.5, ovvero almeno tre gol nel match, è quotato a 1.70, da Snai e Better ed 1.75 da Planetwin365 e Sisal. Di contro, l’Under 2.5 va da 1.95 di Sisal fino a 2.10 di Bet365.

LUKAKU É TORNATO? — Dopo l’avvio di stagione tra tanti bassi e pochi alti, Lukaku ha ritrovato sé stesso in Nazionale mettendo a segno quattro reti in due match: tre contro la Svezia ed uno contro la Germania. Il belga è già andato due volte a segno contro i viola, una volta in campionato ed una volta in Coppa Italia. Che l’ex Chelsea possa ripetersi anche questa volta, come si legge su Oddschecker.com/it è quotato a 2.25 da Better e Sisal, 2.35 da Planetwin365 e 2.50 da Snai.