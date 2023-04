Inter-Juventus, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti secondo i bookmaker

In attesa dell’Euroderby, l’Inter si gioca l’altra semifinale della sua stagione: contro la Juventus, in palio la finale di Coppa Italia

Si riparte dall’1-1 dell’andata a Torino e dal calcio di rigore di Romelu Lukaku, che allo scadere ha dato il pareggio all’Inter rinviando ogni discorso qualificazione al ritorno.

ULTIMI RISULTATI – I nerazzurri hanno ritrovato la vittoria in campionato sul campo dell’Empoli, con un Lukaku in grande spolvero: dopo le polemiche dell’andata è proprio Romelu uno dei protagonisti più attesi nella partita contro la Juventus. Juventus che, invece, è reduce dalla terza sconfitta consecutiva in campionato (l’ultima contro il Napoli), come non le capitava dal 2010/11. Entrambe le squadre si giocheranno anche una semifinale europea: di Champions l’Inter, contro il Milan; di Europa League la Juventus, contro il Siviglia.

LE QUOTE – I principali siti di scommesse concordano nel ritenere favoriti i padroni di casa per la vittoria. Come riporta OddsChecker, il segno 1 tocca quota 2.10 su Goldbet, Sisal e Planetwin365, partendo da quota 2.00 su Betfair. In mezzo, una serie di operatori si attesta sui 2.05. Il segno X, che porterebbe il match ai tempi supplementari, ha le quote più alte su bet365 e Novibet (3.40) e scende a 3.38 su DaznBet, Netbet e Sportbet. La vittoria della Juventus, che in campionato ha battuto due volte i nerazzurri, paga invece fino a 4.00 su Planetwin365, ma oscilla generalmente tra i 3.70 (Starcasinò Bet, Novibet) e i 3.90 di Snai.

Tutte e tre le sfide stagionali tra Inter e Juventus si sono concluse sull’Under 2.5. Anche in questo caso i bookmaker sembrano orientati verso questo esito, che favoriscono con quote tra l’1.73 (LeoVegas e Betfair) e l’1.67 (Sisal). Chi invece pensa che questa semifinale di ritorno possa fare eccezione, sappia che l’Over 2.5 vale 2.10 presso diversi operatori, tra cui bet365 e Sisal. Per quanto riguarda le quote Goal/No Goal, c’è pochissima distanza tra le quote: il Goal tocca 1.95 su bet365, il No Goal 1.94 su Planetwin365. Ma entrambi gli esiti si collocano nell’orbita di 1.80.

ANCORA ROMELU? – Contro l’Empoli, Romelu Lukaku ha ritrovato il gol su azione che in campionato gli mancava addirittura dallo scorso agosto. Dopo quanto accaduto all’andata, inutile negare che sarà una partita speciale per l’attaccante belga: al netto delle scelte di formazione di Inzaghi, qualora dovesse giocare titolare la quota su Lukaku Primo Marcatore si accende a 6.00 su Sisal, 5.00 su bet365 e 4.90 su Starcasinò Bet. 2.50 su DaznBet e 2.40 su LeoVegas, invece, la quota per un suo gol in qualsiasi momento del match; mentre una sua doppietta vale 9.00 su Betway e Netbet.

I PRECEDENTI – Come riporta OddsChecker, i precedenti in Coppa Italia tra le due squadre sono 36: 15 vittorie Juve, 11 vittorie Inter e 9 pareggi. 63 i gol segnati dai bianconeri, 50 dai nerazzurri. L’anno scorso Juventus-Inter è stata la finale, vinta dalla squadra di Inzaghi 4-2 ai tempi supplementari. Semifinali invece anche nel 2021/22 – 2-1 per la Juve a San Siro e 0-0 all’Allianz – e nel 2015/16, con un doppio 3-0 che portò la sfida ai supplementari e poi ai rigori, che sorrisero alla squadra di Allegri. Juve e Inter si sono incontrate in semifinale anche nella stagione del triplete nerazzurro, allora ai quarti in gara secca: 2-1 Inter al Meazza.