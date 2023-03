Inter-Lecce, l’analisi quote di Oddschecker: nerazzurri nettamente favoriti

Al Meazza Lautaro e compagni chiamati a riscattare il ko di Bologna. In casa il rendimento della squadra di Inzaghi è decisamente migliore

Redazione1908

Inter-Lecce è il primo dei posticipi domenicali validi per la 25^ giornata di Serie A. Entrambe sono chiamate a riscattare la sconfitta dell'ultimo turno di campionato. Il Lecce ha perso in casa contro il Sassuolo, l'Inter a domicilio contro il Bologna, mettendo a rischio il piazzamento Champions in vista della prossima stagione.

A San Siro, dunque, entrambe le compagini sono chiamate al cambio di marcia. Come messo in evidenza da Oddschecker i nerazzurri sono comunque nettamente favoriti sui giallorossi, che sono usciti sconfitti dalle ultime otto trasferte del Meazza contro l'Inter.

I PRECEDENTI - A guardare i precedenti non ci sarebbe partita: l'ultima vittoria dei salentini sui nerazzurri risale al 2012 e il gol decisivo lo segnò Giacomazzi. Erano altri tempi ed era un altro stadio, visto che al Meazza il Lecce non vince da 23 anni, quando il 15 novembre del 2000 finì 0-1. Nei 33 precedenti giocati in Serie A il bilancio è di 33 vittorie per l'Inter, 4 pareggi e 4 successi per gli ospiti. Il match d'andata concise con la prima giornata di campionato e vinse l'Inter per 2-1 grazie al gol di Lukaku in apertura e quello di Dumfries nel finale, in risposta al momentaneo pareggio di Ceesay.

LE QUOTE - Oltre che per i numeri ed i precedenti anche per i bookmaker i nerazzurri sono ampiamente favoriti sul Lecce: la quota dei padroni di casa vincenti va da 1.30 di Planetwin365 a 1.37 di Starcasinò Bet. Il segno X ha in Sisal la miglior quota a 5.25, mentre il colpaccio ospite è quotato da 8.50 di Starcasinò Bet fino a 9.50 di Bet365 e 10.00 di Betfair.

Nei precedenti giocati in Serie A la media gol è stata di 2.91 a partita, pertanto l'Over 2.5 oscilla tra 1.72 di Better a 1.80 di Bet365, mentre l'Under 2.5 da 1.95 di Betfair e Sisal a 2.00 di Bet365, Snai e Planetwin365. Negli ultimi nove incontri soltanto in tre occasioni entrambe le squadre sono andate a segno, motivo per cui, come riporta Oddschecker. il segno No Goal è più auspicabile (Betfair 1.73, Snai e Bet365 1.67) del segno Goal (2.13 StarCasinò Bet, 2.14 Planetwin365).