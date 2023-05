Inter-Milan, tutti i numeri della sfida nell’analisi quote di Oddschecker

Un grande passo è stato fatto nel match di andata, ora per l’Inter c’è da concludere il lavoro

Redazione1908

I nerazzurri partono con due gol di vantaggio e hanno più di due risultati su tre a disposizione contro i cugini per centrare la loro sesta finale di Champions League. Ecco l’analisi del match dal punto di vista dei bookmaker.

LE QUOTE – Come riporta OddsChecker, sulle lavagne dei principali siti scommesse stavolta è l’Inter a partire con i favori del pronostico. La vittoria nerazzurra va da una quota minima di 2.00 su LeoVegas, a 2.05 su Better e bet365, fino a 2.10 su Snai, Sisal e Planetwin365 e 2.12 su Starcasinò Bet. La vittoria del Milan, invece, non scende sotto quota 3.60 (Sisal), ma sulle altre lavagne si trova anche a 3.72 (Betway), 3.80 (Sportbet), 3.90 (bet365), fino a 4.10 su LeoVegas. Il pareggio tocca invece quota 3.40 su Sisal e Sportbet.

Secondo i bookmaker non sarà una partita in cui si segnerà tanto. L’Under 2.5 è favorito con quote che vanno dall’1.67 di Sisal all’1.75 di Goldbet. Mentre l’Over 2.5 non scende sotto quota 2.00 e tocca il picco a 2.10 su Sisal e bet365. Molto più equilibrio, invece, nel mercato Goal/No Goal: bookmaker come bet365 (1.91) e LeoVegas (1.88) fanno partire esattamente alla pari i due segni, altri mettono davvero poca distanza.

ULTIMI RISULTATI – A giudicare dagli ultimi risultati, c’è una squadra che sta nettamente meglio dell’altra. È l’Inter, che anche nell’ultimo turno di campionato ha dato continuità alla striscia di risultati positivi battendo 4-2 al Sassuolo a San Siro. Un risultato che avvicina i nerazzurri alla qualificazione alla prossima Champions League. Non si può dire altrettanto dei cugini, sconfitti a La Spezia (2-0) e attualmente quinti a -4 dal quarto posto. Una differenza di forma che – complice il risultato d’andata – si traduce in una distanza abissale sulle quote del passaggio del turno: quello dell’Inter è a stento quotato (1.03), quello del Milan vale 13.00.

I PRECEDENTI – Martedì Inter e Milan si sfideranno per la quinta volta in questa stagione. I nerazzurri hanno perso il primo match a settembre in campionato, per poi infilare tre successi consecutivi (ritorno in campionato, Supercoppa e andata in Champions), senza peraltro subire gol. Dovesse battere il Milan anche stavolta, l’Inter eguaglierebbe la striscia di quattro vittorie nel derby in una sola stagione, datata 1973/74. Inoltre, se i nerazzurri dovessero restare imbattuti, eguaglierebbero la Juventus – unica squadra italiana a raggiungere la finale di Champions senza aver perso una sola partita nella fase a eliminazione diretta (nel 2015 e nel 2017).