Inter-Monza, Lautaro e compagni all’assalto del titolo: le quote

Come possibile appurare su i principali siti di scommesse hanno le idee chiare su chi tra le due sia la squadra favorita, ed è l’Inter. Attenzione ai precedenti però: anche l’anno scorso la squadra di Inzaghi partiva con i favori del pronostico, salvo poi non riuscire a conquistare i 3 punti nei due match giocati: a Monza i padroni di casa acciuffarono il pareggio nei minuti finali (2-2), a Milano vinse la squadra di Palladino grazie al gol di Caldirola. La vittoria dell’Inter, in occasione di questa prima giornata, è giocabile a 1.40 su Better, Goldbet e Sisal, mentre la vittoria dei brianzoli è quotata a 8.00 su Sisal e Snai e addirittura a 8.50 su bet365. Il segno X, invece, è in lavagna a 5.00 su Snai e bet365.

Sebbene le statistiche di questa sfida siano ancora giovani, essendosi affrontate solo due volte nella loro storia, la media gol registrata fin qui, 2.5, lascia più dubbi che certezze in ambito Under/Over: come si evince su l’Under è giocabile a 2.25 su Better, Sisal e Snai e a 2.30 su bet365 e Planetwin365, mentre l’Over si trova in lavagna a 1.57 su Better, Goldbet e Snai e a 1.62 su Sisal. Molto equilibrio nel mercato del Goal/No Goal: che entrambe andranno a segno è quotato a 1.80 su Snai e a 1.95 su bet365, che solo una delle due o nessuna delle due andrà a referto è giocabile a 1.87 su Better e Goldbet e a 1.95 su Planetwin365.