Inter-Porto, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti e contro le portoghesi…

L’Inter ha ripreso la sua marcia in campionato, l’obiettivo ora è fare bene in Champions League. A San Siro arriva il Porto di Sérgio Conceição, un avversario ostico che la squadra di Inzaghi ha già incontrato in passato.

Redazione1908

In uno stadio gremito la squadra di Inzaghi ha l’occasione per fare qualcosa di importante in Europa.

ULTIMI RISULTATI – Solo uno scivolone nell’ultimo mese per la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter ha conquistato la semifinale di Coppa Italia, ha alzato la Supercoppa contro il Milan, e ha vinto in campionato, salvo il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria. Per il resto nell’ultimo mese sono tre le vittorie contro Cremonese, Milan e Udinese.

Periodo ottimo anche per il Porto che grazie al successo sul Rio Ave ha infilato la decima vittoria consecutiva portandosi a -2 dal Benfica capolista. Non solo, Conceição in vista della gara contro l’Inter potrà contare anche su due recuperi importanti come quello di Uribe e Galeno.

I PRECEDENTI – Quello tra Inter e Porto sarà il quinto incontro tra le due squadre e tutti i precedenti sono avvenuti in Champions League. L’Inter ha collezionato una vittoria e un pareggio nella stagione 2004/2005. Una vittoria e un ko nella stagione successiva.

Come riporta OddsChecker le squadre portoghesi portano bene alla squadra di Simone Inzaghi che in 10 sfide in Europa è rimasta imbattuta in ben nove occasioni. Anche il Porto si comporta bene con le italiane: solo un ko infatti nei sette precedenti che risale alla sconfitta contro la Juventus nella stagione 2020/2021.

Non solo, l’Inter ha vinto entrambe le ultime due gare di Champions disputate a San Siro (1-0 sul Barcellona e 4-0 sul Viktoria Plzen). Battendo anche il Porto i nerazzurri infilerebbero la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche, episodio che non si verifica dalla stagione 2009/2010.

LE QUOTE – I maggiori operatori sono concordi: l’Inter è la favorita per la vittoria. Il successo della squadra di Inzaghi parte infatti dall’1.75 di bet365 e GoldBet, all’1.78 di Planetwin 365 fino all’1.80 di Sisal. Il pareggio, che si è verificato solo una volta tra le due squadre, oscilla dai 3.60 di Sisal, StarCasinò Bet e Better ai 3.70 di SportBet. Decisamente più alte le quote che fanno riferimento al 2: una vittoria del Porto in trasferta è fissata a 4.75 da Betfair e Planetwin 365 e a5.00 da bet365.

Maggiore equilibrio invece per quanto riguarda i segni Goal / No Goal. A 1.88 per StarCasinò Bet, a 1.90 per Betfair e a 1.91 per bet365 le chance che entrambe segnino almeno una rete. A 1.90 per Planetwin 365 e 1.95 per Better le possibilità che solo una delle duu squadre riesca a trovare la via del gol.

Quella di San Siro vista anche l’importanza del match sarà una gara tirata e potrebbe quindi indirizzarsi sull’Under 2.5 che oscilla dall’1.80 di bet365 e GoldBet all’1.85 di Sisal. L’Over 2.5 vale invece 2.00 per bet365e Betfair.

Inzaghi affiderà molto probabilmente l’attacco a Dzeko che ha già segnato 3 gol e servito 3 assist in questa edizione della Champions. Una sua rete nei 90 minuti vale 2.75 per StarCainò Bet e 3.00 per Sisal. In casa Porto il pericolo numero uno è rappresentato da Mehdi Taremi autore di 5 gol e 2 assist. La sua firma sulla gara vale 3.80 per StarCasinò Bet e 4.00 per Sisal.