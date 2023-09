Inter-Sassuolo, la comparazione quote di Oddschecker: nerazzurri nettamente favoriti

Come riportato su Oddschecker , l’Inter di Inzaghi è ampiamente favorita sul Sassuolo. La vittoria dei nerazzurri, che hanno vinto gli ultimi 3 scontri diretti, è giocabile a 1.33 su bet365, Goldbet, Better, Planetwin365 e Sisal. La vittoria del Sassuolo, che contro l’Inter ha vinto l’ultimo match a San Siro nel 2022 con le reti di Raspadori e Scamacca, è in lavagna a 8.00 su Sisal e bet365 e a 8.35 su Goldbet, Better e Snai. Il pareggio, esito che non si verifica dal 3-3 di San Siro del 2020, è quotato a 5.50 su bet365, Better, Goldbet e Planetwin365.

Con una media gol di 3.30 a partita nei 20 precedenti, le sfide tra Inter e Sassuolo sono tra le più ricche di gol della Serie A. Motivo per cui la linea degli Under/Over, come comparato su Oddschecker, è leggermente sbilanciata dalla parte degli Over. Che in questa occasione verranno messe a segno almeno 3 reti è quotato a 1.40 su bet365, William Hill, Better e Goldbet; a differenza dell’Under 2.5 giocabile a 2.85 su Snai e Planetwin365. Chiosa finale sulle quote del mercato Goal/No Goal. Che entrambe possano andare a segno, come accaduto in 4 degli ultimi 6 precedenti, è in lavagna a 1.60 su Better e Goldbet e a 1.67 su William Hill e bet365; il segno No Goal, invece, è giocabile a 2.15 su Snai e a 2.20 su Goldbet e Better.