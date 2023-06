Man.City-Inter, così i nerazzurri hanno scalato l’Everest delle quote verso Istanbul

Manca sempre meno a Manchester City-Inter e per i bookmaker – come prevedibile – non c’è partita

Manca sempre meno a Manchester City-Inter e per i bookmaker – come prevedibile – non c’è partita, come si evince dalla comparazione quote che si può leggere qui. Ma basta osservare il cammino dei nerazzurri verso Istanbul per non farsi impressionare dalle quote sfavorevoli: già, perché l’Inter vincitrice della Champions League, prima dell’inizio della manifestazione, è stata data anche a più di 60.