Juventus-Inter, l’analisi quote di OddsChecker: equilibrio con leggero vantaggio nerazzurro

Juventus e Inter si affrontano a otto giornate dalla fine a stretto contatto in classifica: i nerazzurri sono avanti di un punto ma con una partita ancora da recuperare

Redazione1908

La sfida in sé non ha bisogno di tante presentazioni. È la rivalità più antica del nostro calcio, al punto da guadagnarsi l'appellativo di Derby d'Italia. Juventus e Inter si affrontano a otto giornate dalla fine a stretto contatto in classifica: i nerazzurri sono avanti di un punto - ma con una partita ancora da recuperare - mentre per i bianconeri c'è la possibilità di tenere viva la speranza di giocarsi lo scudetto, o almeno iscriversi seriamente alla volata finale. Il fischio d'inizio dell'Allianz Stadium è in programma domenica alle 20:45.

GLI ULTIMI RISULTATI - La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo il periodo più complesso della stagione, iniziato ufficialmente con la sconfitta nel derby col Milan dello scorso 5 febbraio. Considerando anche quella partita, in campionato l'Inter ha raccolto sette punti in altrettante gare con l'unica vittoria arrivata contro la Salernitana ultima in classifica. I pareggi con Napoli, Genoa, Torino e Fiorentina e la sconfitta interna con il Sassuolo completano il quadro. Un rendimento che inevitabilmente è costato il primo posto, attualmente occupato proprio dai rossoneri. La Juventus invece, nonostante l'eliminazione bruciante dalla Champions subita per mano del Villarreal, ha collezionato quattro vittorie di fila in campionato (Empoli, Spezia, Sampdoria e Salernitana) e l'ultima sconfitta risale addirittura a fine novembre (k.o. interno con l'Atalanta).

I PRECEDENTI - Juventus e Inter si sono affrontate 230 volte in competizioni ufficiali di cui 195 in Serie A, 33 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. Il bilancio complessivo sorride ai bianconeri, che hanno vinto in 107 occasioni contro le 66 dei nerazzurri; 57 invece i pareggi. L'ultimo incrocio è dello scorso gennaio, quando la squadra di Inzaghi ha vinto allo scadere dei supplementari nella gara che ha assegnato la Supercoppa Italiana; decisiva in quella circostanza la rete di Sanchez per il 2-1 finale. All'andata in Serie A, giocata sempre a San Siro, è finita 1-1 con le reti di Dzeko e Dybala.

LE QUOTE - Considerando il momento di forma delle due squadre e il fattore campo, per gli operatori l'equilibrio è quasi totale. OddsChecker segnala l'Inter favorita ma per poco, col 37% delle probabilità rispetto al 36% assegnato alla Juventus; 27% invece per il pareggio. Decisamente in bilico anche la scommessa sul numero di gol segnati: l'Over 2.5 è valutato al 51% delle possibilità, mentre l'ipotesi opposta - cioè che non si realizzino più di due reti - è offerta al 49%. L'unica opzione maggiormente definita dai bookmaker è relativa all'eventualità che entrambe le squadre riescano a segnare, con il 59%; il No Gol si attesta al 41%.