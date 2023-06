Man.City-Inter, inglesi nettamente favoriti: l’analisi quote di Oddschecker

I GOL – Per i bookmaker le reti non mancheranno. A differenza delle ultime tre finali, terminate tutte sul punteggio di 1-0, quella di Istanbul sarà per gli operatori una partita con almeno tre gol. L’esito Over 2.5 è favorito rispetto all’Under: 1.65 la quota su Snai, 1.67 su Betfair, mentre la quota massima è di 1.76 su LeoVegas. L’Under 2.5 tocca invece quota 2.15 su Betfair e non scende mai sotto quota 2.00. Più equilibrato il mercato Goal/No Goal, che non mette d’accordo tutti gli operatori: per Snai è più probabile il Goal (1.83 a 1.93), così come per Planetwin365 (1.82 a 1.88). Discorso inverso per bet365, che preferisce il No Goal (1.80 a 1.95), così come LeoVegas (1.84 a 1.93) e Starcasinò Bet (1.82 a 1.88).