Porto-Inter, l’analisi quote di OddsChecker: vige l’equilibrio, i bookie puntano su..

Il momento più delicato della stagione. Alle spalle il clamoroso ko contro lo Spezia, davanti la possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League.

Redazione1908

La trasferta in Portogallo ha un peso specifico troppo importante per l'Inter di Simone Inzaghi, salito sul banco degli imputati dopo le due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato.

Comparazione quote Porto-Inter — GLI ULTIMI RISULTATI - Il tonfo al Picco che fa il paio con quello di Bologna, in mezzo il 2-0 in casa contro il Lecce. Nell'ultimo periodo le gioie sono arrivate solo sotto le luci di San Siro, come il successo per 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Si riparte dal gol di Lukaku a meno di cinque minuti dal fischio finale, ma al do Dragão servirà un'altra Inter rispetto a quella delle ultime uscite. La media del centravanti belga nella competizione è di assoluto rispetto: 8 gol in 12 presenze con la maglia nerazzurra. Una rete ogni 111 minuti giocati, niente male pensando agli ultimi mesi di carriera. Il suo gol nella gara di martedì vale 3.00 su Sisal (6.25 in caso di primo marcatore).

I PRECEDENTI - Sfogliando i taccuini l'Inter non può essere serena. Sebbene il Porto abbia perso 3 delle 5 partite giocate contro i nerazzurri in Champions, è altrettanto importante sottolineare che i Dragões sono imbattuti tra le proprie mura (una vittoria e un pareggio). E, come se non bastasse, la formazione di Conceiçao ha vinto le ultime 4 gare giocate in casa nelle coppe europee contro formazioni italiane battendo nell'ordine Roma, Juventus, Milan e Lazio. Per trovare un ko dei portoghesi bisogna tornare a febbraio 2017, quando a imporsi al do Dragão fu la Juventus. I numeri europei in trasferta dell'Inter non aiutano a essere ottimisti: solo una vittoria nelle ultime 8 sfide disputate in Portogallo, per il resto sono arrivati 3 pareggi e 4 sconfitte.

LE QUOTE - Secondo quanto riferisce OddsChecker, quella in programma martedì 14 marzo sarà una sfida assolutamente equilibrata. Il segno 1 vale 2.60 su Sisal, Planetwin e Better, mentre raggiunge una quota massima di 2.70 su Sportbet. Il successo dell'Inter, invece, sta a 2.63 su bet365, 2.65 su Novibet, 2.70 su Betfair. L'X è lo score più complicato secondo i bookie: il pareggio è in grado di pagare fino a 3.50 volte la posta su bet365 (la quota è più bassa su StarCasinò Bet e Sisal, 3.40). A proposito di gol, secondo gli scommettitori sarà un match da Under. La possibilità che, nel corso della partita, arrivino meno di tre gol, infatti, raggiunge l'1.85 su StarCasinò Bet, 1.91 su bet365. Poco più alta la soglia fissata per l'Over: 1.93 su Planetwin, 2.00 su Sisal. Infine, è più probabile che entrambe le squadre vadano almeno una volta in rete. In questo senso, il Goal sta a 1.80 su Betfair contro il 2.00 del No Goal, optando per lo stesso portale.