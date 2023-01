Inter-Parma, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri super favoriti, a San Siro attesa pioggia di gol

Accantonare il campionato, almeno per un giorno, e pensare solo alla Coppa Italia. La competizione entra nel vivo e la prima sfida sarà quella tra Inter e Parma in programma martedì 10 gennaio alle 21.00

ULTIMI RISULTATI – La Coppa Italia è un’occasione ghiotta per l’Inter per provare a smaltire la delusione e la rabbia del pareggio maturato all’ultimo secondo contro il Monza nell’ultimo turno di Serie A. Un pareggio che ha fatto scivolare i nerazzurri al quarto posto a -3 da Milan e Juventus, rallentando ulteriormente la rincorsa allo scudetto.

Il Parma arriva alla sfida nel pieno del periodo di pausa della Serie B. Nell’ultimo turno del campionato cadetto la squadra allenata da Pecchia ha rimediato un pareggio esterno contro il Venezia chiudendo l’anno al sesto posto in classifica in piena zona play-off.

I PRECEDENTI – Parma e Inter si sono affrontate in Coppa Italia in dieci occasioni e i precedenti sorridono ai nerazzurri che hanno collezionato quattro successi. Tre sono invece i pareggi e le vittorie del Parma, successi maturati tutti tra il 1999 e il 2000. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2005/2006, a passare il turno fu l’Inter grazie all’1-0 dell’andata e allo 0-0 della gara di ritorno.

Sono ben 14 le reti che il Parma ha segnato all’Inter in dieci incontri in Coppa Italia. Solo contro Juventus (11) e Fiorentina (15) conta più sfide nella competizione.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di l’Inter è nettamente favorita per il passaggio del turno. Un successo dei nerazzurri vale dall’1.20 di Sisal fino all’1.22 di Bet365. Decisamente alti i valori delle quote del pareggio e di una vittoria del Parma. L’X parte dai 7.00 di Bet365 e Betfair fino ai 7,25 di Sisal. Il 2 vale invece fino ai 13.00 di Betfair.

Per i bookie quella tra Inter e Parma sarà una gara dominata dalla squadra di Inzaghi anche se la compagine di Pecchia non arriverà a San Siro per fare da spettatrice. Pioggia di gol quindi? Le chance sono alte come dimostrano le quote: l’Over 2.5 mette d’accordo a 1.36 Bet365 e Betfair, l’Under 2.5 invece sale a 3.10.