Inter-Roma, comparazione quote di OddsChecker: nerazzurri leggermente favoriti

GLI ULTIMI RISULTATI – Inter in crisi di risultati, almeno per quello che concerne la Serie A. Sei punti raccolti nelle ultime 5 giornate dalla formazione di Simone Inzaghi che si prepara a recuperare Lukaku, ma perde contemporaneamente il metronomo del centrocampo: Brozovic. Le uniche due vittorie, negli ultimi 450 minuti di campionato, sono arrivate sempre a San Siro: 3-1 all’Udinese e 1-0 al Torino. Il problema per i nerazzurri arriva lontano da Milano: sconfitte a Roma contro la Lazio (3-1) e stesso risultato patito a Udine, nell’ultima gara prima della sosta. Nel mezzo, il KO nel derby da “ospiti” (3-2). Roma a quota 13 punti, una lunghezza in più dell’Inter. Sette i punti raccolti nelle ultime 5 giornate, per una squadra che è stata falcidiata dagli infortuni. Il 4-0 patito a Udine, rappresenta la prima sconfitta stagionale per i giallorossi, a cui sono seguiti il KO in Europa League contro il Ludogorets (2-1) e di nuovo in campionato nell’ultimo turno giocato: 1-0 casalingo contro l’Atalanta. Insomma, anche lo Special One cerca la continuità e davanti si trova la sua ex squadra, con il precedente dello scorso anno a San Siro: 3-1 per i nerazzurri. La truppa capitolina ha segnato 8 reti con 7 al passivo, a fronte di 13 reti meneghini e 11 subite da Bastoni e soci.