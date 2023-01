Inter-Verona, l’analisi quote di Oddschecker: in 41 match a San Siro mai un successo ospite

Dopo lo stop a Monza, l’Inter ospita il Verona per un match che può rivelarsi fondamentale per accorciare sulle prime della classe

Redazione1908

Nel diciottesimo turno di Serie A, i nerazzurri scendono in campo sabato alle 20.45 contro l’Hellas. L’Inter dopo il primo pareggio stagionale è a caccia dei tre punti per accorciare su Juventus e Napoli che si affrontano venerdì sera al Maradona. Gli ospiti sono ancora imbattuti nel 2023 e distano sei punti dalla zona salvezza.

Come arrivano

Dopo il pari contro il Monza, arrivato nei minuti finali, l’Inter ha la necessità di ripartire il prima possibile per tornare a inseguire Milan, Juventus e Napoli. I nerazzurri sono favoriti per un successo finale, considerata anche la notevole differenza in classifica. Con 30 gol subiti, il Verona ha la peggior difesa del campionato, l’Inter il secondo miglior attacco con 37 reti segnate. Come riporta Oddschecker, l’Inter è uscita con i tre punti dagli ultimi cinque precedenti in casa e quattro tra San Siro e Bentegodi.

I precedenti

Sono 41 i precedenti a San Siro tra le due squadre: 37 in Serie A e 4 in Coppa Italia. Come analizzato da Oddschecker, l’Inter ha trovato il successo in 29 partite, terminando in pareggio solo in 12 occasioni. Lo stadio di casa per i nerazzurri è un vero e proprio fortino e l’ultimo stop risale al 9 novembre 2014, match terminato 2-2 con la doppietta di Icardi e le marcature di Toni e Nicolas Lopez per gli ospiti. Nove le reti segnate dai nerazzurri e solo una subita negli ultimi cinque precedenti.

Le quote

L’Inter parte nettamente favorita per la vittoria finale: un suo successo è quotato 1.28 da Sisal e Goldbet. Più difficile un pari o un successo ospite, valutati rispettivamente 5.90 e 9.40 con Novibet. Interessante il mercato Goal: nonostante la posizione in classifica, il Verona è riuscito a segnare 15 volte, di cui due con Milan e Roma, e NetBet lo propone a 1.87. Quota più bassa per il No Goal a 1.83 con Starcasinò Bet. Quote basse per l’Over 2.5 a 1.42 con Betfair. Nonostante gli ultimi due precedenti siano finiti con meno di tre gol, le quote per l’Under 2.5 sono decisamente più alte: 2.66 con Planetwin e 2.55 con Goldbet.