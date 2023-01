Milan-Inter, comparazione quote di Oddschecker: ecco la favorita per i bookmaker

MOMENTO DI FORMA – Milan reduce da una settimana da incubo, con il pareggio subito in extremis in casa contro la Roma, l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino e con i granata in 10 per oltre 50 minuti, fino al pari dai due volti a Lecce: sotto per 2-0 al termine di un pessimo primo tempo, la squadra di Stefano Pioli acciuffa i salentini sul 2-2 grazie alla rimonta nella ripresa. Un punto che sa quasi di resa nell’inseguimento al Napoli in fuga per lo Scudetto. I rossoneri sono alle prese con diverse assenze e dall’infermeria dovrebbe uscire solo Rebic, con Ibra, Florenzi, Maignan, Ballo Touré e Krunic che alzano bandiera bianca. Se Atene piange, Sparta non ride: l’Inter dopo il pareggio di Monza, ha visto il baratro in Coppa Italia contro il Parma per poi piazzare la rimonta sui ducali, ma soltanto nei supplementari. Infine, la vittoria per 1-0 contro il Verona che ha lasciato un po' di malcontento: sia per il gioco espresso che per la gestione del vantaggio. Simone Inzaghi è alle prese con le possibili assenze, anche se non mancano le buone notizie, con Barella già tornato in campo nell’ultimo turno di campionato assieme a Calhanoglu. Quasi impossibili i recuperi di Brozovic e Handanovic, mentre restano speranze per Lukaku che potrebbe iniziare dalla panchina.