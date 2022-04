Spezia – Inter, l’analisi quote di OddsChecker: per i bookie non c’è partita

Spezia e Inter sono pronte a sfidarsi nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A, il turno che si giocherà a cavallo della Pasqua.

Redazione1908

La squadra ligure, allenata dall’ex Thiago Motta, è pronta ad ospitare i nerazzurri, reduci dalle vittorie contro Juventus e Verona. I padroni di casa vantano un bottino di 33 punti - esattamente la metà rispetto a quelli conquistati dagli avversari (66 e una gara da recuperare) - utili per godere di un vantaggio di +11 sulla zona retrocessione. Il gruppo di Inzaghi, al contrario, vede la vetta, attualmente occupata dal Milan: è a due sole lunghezze di distanza.

GLI ULTIMI RISULTATI – Come anticipato, l’Inter è reduce da due convincenti vittorie contro Juventus e Verona. Sei punti, in totale, con cui la squadra ha potuto recuperare il terreno perso dopo il doppio pareggio contro Fiorentina e Torino. Attualmente è a -2 dal Milan capolista, e condivide il secondo posto col Napoli. Il 5-0 rifilato alla Salernitana chiude la serie degli ultimi cinque risultati. Dall’altra parte, per lo Spezia è risultato esser fondamentale il “fattore campo”: in casa, Thiago Motta ha vinto sia contro il Venezia che col Cagliari. L’ultima partita, quella contro l’Empoli dello scorso week-end calcistico, si è conclusa 0-0, e ha permesso allo Spezia di raccogliere un punto prezioso e compiere un altro piccolo passo verso la salvezza. Il 4-1 subito sul campo del Sassuolo e la sconfitta di misura contro la Juventus completano la panoramica sugli score più recenti della formazione ligure. Più di trenta punti di distanza tra le due squadre in gara fanno, inevitabilmente, alzare la quota del segno 1, e dunque quello che considera il successo dei padroni di casa: seguendo Betfair, c’è solamente il 9,5% di probabilità di uscire dal Picco col bottino pieno.

I PRECEDENTI – Spezia e Inter si sfideranno venerdì sera per la quarta volta in Serie A (la seconda se si considerano solamente le gare giocate in Liguria). Il bilancio totale pende dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da due gare contro nessun successo dei padroni di casa, solamente uno il pareggio. Quest’ultimo è l’unico risultato arrivato nella sola gara tra le due squadre giocata al Picco (Spezia – Inter del 21 aprile 2021, 1-1, goal di Farias e Perisic). Per il resto, nelle restanti due gare, che hanno avuto entrambe San Siro come teatro, sono stati i nerazzurri ad avere la meglio. All’andata, lo scorso 1° dicembre, l’Inter s’impose con un netto 2-0, frutto delle reti di Gagliardini e Lautaro. L’altro precedente risale al 20 dicembre 2020, quando Hakimi e Lautaro siglarono un doppio vantaggio: Piccoli riuscì a riaprire la gara, ma solamente una manciata di secondi prima del triplice fischio. Come ricorda OddsChecker, solamente in una delle totali tre gare tra Spezia e Inter, si sono siglati più di tre goal. Nonostante ciò, l’Under è in “svantaggio” sull’Over (42.9% contro il 62.5%).

LE QUOTE – Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Spezia - Inter sarà una sfida tutt’altro che equilibrata: gli ospiti, nelle primissime posizioni in classifica e reduci dalla vittoria contro il Verona nell’ultimo turno di campionato, sono super favoriti. Il successo della squadra di Inzaghi, dunque, si attesta al 76.9%, contro il 9.5% per il trionfo dei padroni di casa e il 18.2% attribuito al pareggio. Nonostante precedenti con pochi goal siglati, i bookie sono più propensi a pensare che, nel corso dei 90’, possano arrivare almeno tre reti. Su LeoVegas, l’Over 2.5 vanta il 62.5% di probabilità di verificarsi, contro il 42.9% del segno opposto. La grande differenza in classifica ma l’enorme motivazione a far bene di entrambe le squadre portano gli operatori a non prendere una posizione netta in merito al Gol/No Gol. La possibilità che una delle squadre possa rimanere a “secco” è più probabile rispetto all’arrivo di almeno un goal per formazione: 54.6% contro 52.4%. Interessanti, infine, le quote relative ai marcatori: il principale indiziato a mettere la firma per primo sul tabellino è Edin Dzeko (23% di probabilità secondo LeoVegas). Il bosniaco è seguito da Lautaro (21.3%).