Spezia-Inter, l’analisi quote di Oddschecker: nerazzurri imbattuti nei precedenti

Sarà Spezia-Inter ad aprire la 26esima giornata di campionato: al Picco fischio d’inizio alle 20.45. La squadra di Semplici arriva dallo 0-0 contro il Verona, i nerazzurri hanno superato 2-0 il Lecce.

Redazione1908

ULTIMI RISULTATI - Lo Spezia non ha vinto alcuna delle ultime sette partite di A (3N, 4P), anche se ha pareggiato le due più recenti con Semplici in panchina: i liguri non hanno mai registrato una serie più lunga di pari consecutivi. Nzola e compagni non hanno segnato neanche una rete nelle ultime cinque gare casalinghe di A. Come riporta , l’Inter non ha vinto in tre delle ultime quattro gare esterne di campionato (2N, 1P) e non ha segnato nelle due più recenti. L’ultima volta che non ha trovato il gol in più partite consecutive lontano da San Siro è stata nel gennaio 2013 (tre).

I PRECEDENTI - L’Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti contro lo Spezia: quattro successi e un pareggio. I nerazzurri hanno segnato complessivamente 11 reti contro i liguri contro le appena tre subite. Una curiosità: la sfida al Picco tra le formazioni non si è mai giocata nel fine settimana. Il primo incrocio è stato un pari per 1-1 ad aprile 2021, seguito da un successo nerazzurro per 3-1 nell’aprile 2022. Come analizzato da Oddschecker, gli uomini di Inzaghi non hanno però trovato il successo in ben cinque delle ultime sei trasferte contro avversarie liguri in A (4N, 1P).

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, l’Inter ha molte più chance di vittoria: il segno 2 è valutato 1.47 da Starcasinò Bet, 1.45 per Sisal e 1.44 secondo Bet365. L’eventuale successo dello Spezia è quotato 7.50 da Betfair e Bet365, 7.25 su Goldbet. Mentre l’X è offerto 4.60 su Planetwin e Novibet, 4.50 per Sisal. Per i bookmaker, l’Over 2.5 è molto probabile: fissato 1.80 per Bet365, 1.78 per Starcasinò Bet e 1.73 su Betfair. L’Under è quotato 2.10 da Betfair, 2.03 per Planetwin e 2.00 secondo Bet365. Le ultime due gare dei nerazzurri sono finite con un No Gol: 1.87 secondo Betfair, 1.80 su Bet365 e 1.77 per Planetwin. Il Gol ha invece una quota più alta: 2.00 su Starcasinò Bet, 1.95 per Bet365 e 1.94 secondo Planetwin.