Verona-Inter, l’analisi quote di Oddschecker: nerazzurri favoriti, nel 2023 mai tre vittorie di fila

L’imperativo è dare continuità: l’Inter vuole continuare anche a Verona la sua rincorsa alla Champions League e – dopo due vittorie consecutive, l’ultima quella a San Siro contro la Lazio – cerca la terza sul campo dell’Hellas nella...

LE QUOTE – Come riporta , i nerazzurri sono favoriti secondo i bookmaker, con quote per il segno 2 che oscillano tra l’1.65 di Sisal e l’1.73 di Starcasinò Bet, Planetwin365 e Sportbet. Il pareggio parte da quota 3.70 su LeoVegas e Novibet e tocca quota 3.85 su Sportbet, mentre il segno 1 arriva fino ai 5.50 di bet365, Sisal e Betfair. Per gli operatori è un match da No Goal: quota più alta 1.83 su Planetwin365, ma sulle altre lavagne si passa dall’1.75 all’1.80. Mentre il Goal tocca quota 2.00 su Starcasinò Bet e bet365. Allo stesso modo, per i bookies è più probabile l’Under 2.5: quota massima 1.78 su LeoVegas, con nessun altro operatore che va oltre 1.75. Più alte le quote sull’Over 2.5, con punte di 2.10 su Betfair e bet365.

I PROTAGONISTI – Da capire se e quali saranno le valutazioni di Inzaghi in ottica turnover. Ma intanto, ecco alcune quote sui possibili protagonisti della gara. A partire da Romelu Lukaku, che da inizio marzo a oggi – in tutte le competizioni – è il giocatore di Serie A che ha partecipato attivamente a più reti, tra gol e assist. Un gol o un assist vincente del belga sono a 1.85 su Goldbet e Better; interessante anche la combo tra il segno 2 e Lukaku marcatore nel match: 3.20. Attenzione anche a Dzeko, che al Verona ha segnato quattro gol in carriera ma mai al Bentegodi: come segnalato da , un gol del bosniaco in qualsiasi momento vale 2.85 su LeoVegas e Starcasinò Bet.

ULTIMI RISULTATI – L’Inter ha ritrovato la vittoria in casa nello scorso turno contro la Lazio, bissando il successo di Empoli. La squadra di Inzaghi, però, nel 2023 non ha mai vinto tre partite di fila. Sarà un maggio intenso per i nerazzurri, che nel weekend affronteranno la Roma all’Olimpico per poi sfidare il Milan nell’andata della semifinale di Champions League. L’Hellas arriva dal pareggio contro la Cremonese e resta terzultimo, anche se a pari punti con lo Spezia: per gli scaligeri sono quattro i risultati utili consecutivi, due vittorie e due pareggi.

STATISTICHE E PRECEDENTI – I confronti in Serie A tra le due squadre sono 63, con un dominio Inter nel bilancio: 38 le vittorie nerazzurre, 21 i pareggi e quattro le vittorie del Verona. In più, l’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato contro i veneti: dovesse vincere domani al Bentegodi, otterrebbe per la prima volta sei successi di fila contro il Verona. Nel 2023, però, l’Hellas in casa ha fatto molto bene: cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta su otto incontri, un rendimento casalingo secondo soltanto a quello della Roma.