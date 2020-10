Inter, la reale situazione di Alonso. Ladinetti-Nainggolan, richiesta choc e tensione

Marcos Alonso sì ma non a qualunque costo. L’Inter sta cercando effettivamente di portare a Milano il terzino del Chelsea ma devono esserci le giuste condizioni per concludere l’affare. Un affare che deve andare in porto secondo precisi canoni economici.

Ad oggi, l’intesa con il Chelsea è complessa. Malgrado la lite con Lampard.

I Blues hanno fatto sapere che, “oltre al prestito oneroso, pretendono anche l’intero pagamento dello stipendio di Alonso e le condizioni economiche dell’operazione diventano complicate. Non è facile portare lo spagnolo da Conte, insomma; l’Inter si ritiene già coperta”, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

E poi serve un’uscita, quella di Radja Nainggolan. Ma l’affare sta vivendo momenti di tensione sulle valutazioni economiche con il Cagliari.

“C’è in ballo la valutazione del giovane Ladinetti che sarà nerazzurro, ma il club sardo lo valuta intorno ai 5 milioni e ad oggi non c’è ancora intesa”, scrive ancora Romano. Troppo alta la valutazione data ad un giovane semi-sconosciuto e troppo bassa la parte cash che il Cagliari vuole corrispondere per il primo rinforzo chiesto a Giulini da Di Francesco.